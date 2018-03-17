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Интервью

Порошенко надеется на поддержку Украины новым правительством Германии

НовостиПолитика    17.03.2018 - 10:18
Фото: Петр Порошенко и Ангела Меркель (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко и Ангела Меркель (president.gov.ua)

Президент рассчитывает, что Берлин будет способствовать отправлению на восток Украины миротворческой миссии ООН

Президент Петр Порошенко рассчитывает на поддержку Украины со стороны нового германского правительства. Об этом он заявил в интервью немецким СМИ, передает DW.

"Я ожидаю, что все партнеры по коалиции в Германии выступят за свободу, демократию и территориальную целостность Украины", - подчеркнул Порошенко.

Он также выразил надежду на то, что Берлин будет способствовать отправлению на восток Украины миротворческой миссии ООН, отметив, что "только таким способом могут быть реализованы минские соглашения". До тех пор, пока они не будут полностью выполнены, никакого смягчения санкций, принятых против России, быть не должно, считает глава государства.

По мнению Порошенко, Москва пытается поставить Киев на колени, но тот "до сих пор держится" благодаря поддержке со стороны Европы. Президент призвал Запад усилить санкции против России и бойкотировать чемпионат мира по футболу, который состоится в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Говоря о поставках оружия Украине, Порошенко сообщил, что Киев ожидает их, в первую очередь, от США а затем - от таких стран, как Канада, Франция или Литва.

"Соглашения по продаже вооружения не любят громких дискуссий, поэтому я ничего не скажу о возможных договоренностях с Германией", - добавил украинский лидер.

Напомним, 12 марта после напряженных переговоров представители Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подписали коалиционное соглашение и сформировали новое правительство ФРГ. Через два дня бундестаг избрал Ангелу Меркель на пост федерального канцлера на четвертый срок подряд.

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Теги: Порошенко Петр, Германия, Ангела Меркель
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