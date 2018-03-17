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Порошенко: членство в ЄС є питанням кількох років

НовиниПолітика    17.03.2018 - 17:31
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко встановив курс на вступ України в НАТО і в ЄС

Президент України Петро Порошенко переконаний, що членство країни в Європейському союзі (ЄС) є питанням кількох років, а не десятиліть. Про це він заявив в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke, передає прес-служба глави держави.

"У Німеччині це може бути непопулярним, але я абсолютно впевнений, що Україна буде прийнята в Європейський союз. І це буде питання років, а не десятиліть. Навряд чи якась інша країна проявляє більше інтересу по відношенню до Європи, ніж Україна", - сказав Порошенко.

Крім того, президент зазначив, що встановив курс на вступ України в НАТО, а потім в ЄС і має намір рішуче продовжувати шлях реформ.

"Всі експерти підтверджують, що за останні три роки Україна досягла більшого прогресу, ніж за попередні 25 років", - зазначив він, підкресливши, що це стосується і боротьби з корупцією. За його словами, в Україні вже створена "абсолютно незалежна антикорупційна інфраструктура".

Нагадаємо, Порошенко розраховує на підтримку України з боку нового німецького уряду.

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Теги: Евросоюз, Порошенко Петро
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