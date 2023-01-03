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Порошенко: без членства України в НАТО ніхто не може бути впевнений у своїй безпеці в майбутньому

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Вівторок 03 січня 2023 21:00
Порошенко: без членства України в НАТО ніхто не може бути впевнений у своїй безпеці в майбутньому Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Без членства України в НАТО ніхто не може бути впевнений у своїй безпеці в майбутньому. Водночас не можна повторювати помилку Будапештського меморандуму з фальшивими гарантіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пʼятого президента Петра Порошенка в інтервʼю Lietuvos Rytas TV.

"Це, можливо, першочергове завдання - майбутнє членство України в ЄС і НАТО. Тому що без членства України в НАТО ніхто не може бути впевнений у своїй безпеці в майбутньому. Після того, як путін знищив всю післявоєнну систему безпеки, засновану на Раді безпеки ООН, у світі залишився лише один ефективний механізм гарантування безпеки. І назва цього механізму - членство в НАТО", - наголосив Порошенко.

У відповідь на запитання, чи не стримують альянс побоювання, що членство України може бути оцінене Росією як наступальні дії, Порошенко сказав: "не бійтеся Путіна".

"НАТО зараз потребує України не менше, ніж Україна потребує НАТО. Коли я був президентом і у мене була зустріч на саміті НАТО, ніхто не був проти майбутнього членства України. Тепер Україна має для цього значно більше і кращих аргументів. Зараз найближчий саміт НАТО буде у Вільнюсі. Це великий шанс для НАТО, великий шанс для Литви і Вільнюса. І безперечно великий шанс для України", - додає політик.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ не змінила мету, заради якої вона розв'язала війну проти України. Тому ми маємо готуватися до ворожих наступів.

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