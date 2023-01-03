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Порошенко: без членства Украины в НАТО никто не может быть уверен в своей безопасности в будущем

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Вторник 03 января 2023 21:00
Порошенко: без членства Украины в НАТО никто не может быть уверен в своей безопасности в будущем Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Без членства Украины в НАТО никто не может быть уверен в своей безопасности в будущем. В то же время, нельзя повторять ошибку Будапештского меморандума с фальшивыми гарантиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в интервью Lietuvos Rytas TV.

"Это, возможно, первоочередная задача - будущее членство Украины в ЕС и НАТО. Потому что без членства Украины в НАТО никто не может быть уверен в своей безопасности в будущем. После того, как Путин уничтожил всю послевоенную систему безопасности, основанную на Совбезе ООН, в мире остался лишь один эффективный механизм обеспечения безопасности. И название этого механизма - членство в НАТО", - подчеркнул Порошенко.

В ответ на вопрос, не сдерживают ли альянс опасения, что членство Украины может быть оценено Россией как наступательные действия, Порошенко сказал: "не бойтесь Путина".

"НАТО сейчас нуждается в Украине не меньше, чем Украина нуждается в НАТО. Когда я был президентом и у меня была встреча на саммите НАТО, никто не был против будущего членства Украины. Теперь Украина имеет для этого гораздо больше и лучших аргументов. Сейчас ближайший саммит НАТО будет в Вильнюсе. Это большой шанс для НАТО, большой шанс для Литвы и Вильнюса. И, безусловно, большой шанс для Украины", - добавляет политик.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ не изменила цель, ради которой она развязала войну против Украины. Поэтому мы должны готовиться к враждебным наступлениям .

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НАТО Петр Порошенко
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