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Порошенко: Чернобыль навсегда изменил тысячи жизней

Новости » Политика     26.04.2020 - 16:01
Порошенко: Чернобыль навсегда изменил тысячи жизней
фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко убежден, Чернобыльская катастрофа показала человечеству, что бывает, если игнорировать правду

Чернобыль навсегда изменил тысячи жизней и разоблачил преступления империи лжи - Советского Союза. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

"26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный взрыв, который навсегда изменил тысячи жизней и разоблачил очередные преступления империи лжи - Советского Союза", - заявил Порошенко.

По его мнению, Чернобыльская катастрофа показала человечеству, что бывает, если игнорировать правду, и напомнила, что жертвами преступной бездеятельности можем стать не только мы сами, но и следующие поколения.

"До сих пор Чернобыль для Украины - это боль и постоянное испытание. До сих пор мы боремся с его последствиями - экологическими, медицинскими, социально-экономическими. Сегодня мы не только чтим память погибших в той страшной трагедии, но и кланяемся людям, которые ценой своей жизни и здоровья защитили Украину и мир от ядерной катастрофы. Всем, кого нет с нами - вечная память. Всем, кто рядом - доброго здоровья, мира и благополучия", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины заявили, что несмотря на различные проблемы в стране прилагают максимум усилий для превращения Чернобыльской зоны в безопасную территорию.

Напомним, в Житомирской области и Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления остатков древесины и сухой травы.

В Чернобыльской зоне огонь уничтожил более 11 тыс. гектаров леса, - Зеленский Украина пытается сделать Чернобыльскую зону максимально безопасной, - МИД
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