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Украина пытается сделать Чернобыльскую зону максимально безопасной, - МИД

Новости » Политика     26.04.2020 - 11:55
Украина пытается сделать Чернобыльскую зону максимально безопасной, - МИД

Украина ежедневно сталкивается с многими вызовами, связанными с управлением Зоной отчуждения

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины заявляют, что несмотря на различные проблемы в стране, прилагают максимум усилий для превращения Чернобыльской зоны в безопасную территорию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В заявлении говорится, что Украина ежедневно сталкивается с многими вызовами, связанными с управлением Зоной отчуждения и чернобыльской проблематикой в целом. Однако страна успешно борется с последствиями аварии и прилагает максимум усилий для превращения Чернобыльской зоны в безопасную территорию, добавили в МИД.

В Украине ценят совместную работу с надежными партнерами, такими как ООН, МАГАТЭ, ЕБРР, Европейская комиссия, НАТО, а также многими государствами, над реализацией международных проектов, направленных на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы.

Также на своей странице в Facebook президент Владимир Зеленский назвал катастрофу бедствием планетарного масштаба, которое должно стать предостережением на будущее.

"Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира", - заявил он.

Добавим, сегодня 34 годовщина Чернобыльской катастрофы. Как известно, 26 апреля 1986 года, в 1 час. 23 мин., на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший разрушение части реакторного блока и машинного зала. Этот день был провозглашен днем памяти о чернобыльской катастрофе.

Напомним, в Житомирской области и Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления остатков древесины и сухой травы.

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