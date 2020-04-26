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Порошенко: Чорнобиль назавжди змінив тисячі життів

Новини » Політика     26.04.2020 - 16:01
Порошенко: Чорнобиль назавжди змінив тисячі життів
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко переконаний, Чорнобильська катастрофа показала людству, що буває, якщо ігнорувати правду

Чорнобиль назавжди змінив тисячі життів і викрив злочини імперії брехні - Радянського Союзу. Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

"26 квітня 1986 року о 1 годині 23 хвилини на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний вибух, який назавжди змінив тисячі людських життів та викрив чергові злочини імперії брехні - Радянського Союзу", - заявив Порошенко.

На його думку, Чорнобильська катастрофа показала людству, що буває, якщо ігнорувати правду, і нагадала, що жертвами злочинної бездіяльності можемо стати не лише ми самі, а й наступні покоління.

"І досі Чорнобиль для України - це біль та постійне випробування. Дотепер ми боремося з його наслідками - екологічними, медичними, соціально-економічними. Сьогодні ми не тільки вшановуємо пам’ять загиблих у тій страшній трагедії, а й вклоняємося людям, які ціною свого життя та здоров’я захистили Україну і світ від ядерної катастрофи. Усім, кого нема з нами - вічна пам’ять. Усім, хто поряд - доброго здоров’я, миру і благополуччя", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ (МЗС) України заявили, що не дивлячись на різні проблеми в країні докладають максимум зусиль для перетворення Чорнобильської зони на безпечну територію.

Нагадаємо, у Житомирської області і Чорнобильській зоні рятувальники продовжують гасити окремі осередки тління залишків деревини та сухої трави.

В Чорнобильській зоні вогонь знищив понад 11 тис. гектарів лісу, - Зеленський Україна намагається зробити Чорнобильську зону максимально безпечною, - МЗС
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