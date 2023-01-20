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Порошенко: чекаємо за підсумками Рамштайну ще партію Oshkosh

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

За підсумками сьогоднішнього засідання у форматі Рамштайн союзники мають надати Україні не лише бронетехніку, а й два десятки тягачів Oshkosh.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пʼятого президента Петра Порошенка в Facebook.

"Ми очікуємо, що за підсумками Рамштайну, який відбувається сьогодні, буде прийнято рішення Сполученими Штатами Америки доставити 20-22 Oshkosh. Але ми привезли їх першими, з ліцензіями. Вже відремонтовані, там змінені ремені, гумово-технічні вироби, акумулятори, зроблене технічне обслуговування", - нагадав Порошенко.

За його словами, вони здатні перевозити велику кількість артилерії, яку зараз теж в результаті Рамштайну буде поставлено. Це буде понад 1000 бойових броньованих машин.

"Ми очікуємо певну кількість танків. Я дуже сподіваюся, що вона не буде символічною. Ми очікуємо артилерію. Ми очікуємо системи залпового вогню разом з боєприпасами. Для наших артилеристів ми очікуємо високоточні боєприпаси", - додав Порошенко.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він підтримує обіцянки союзників про передачу Україні танків.

Пізніше Столтенберг наголосив, що консультації про постачання танків Leopard 2 до Україні продовжуватимуться.

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Петро Порошенко