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Порошенко у Британії купує ще одну партію потужних тягачів для ЗСУ

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко, який перебуває у Великій Британії, повідомив про закупівлю ще однієї партії потужних тягачів Foden, які здатні за лічені хвилини розвантажити контейнер з боєприпасами чи завантажити підбиту техніку для евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

Раніше Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа громад" законтрактували 20 таких машин, перша - вже працює на лінії фронту. Нині команда знайшла ще 20 тягачів, британські партнери вже подали відповідні документи на отримання експортної ліцензії, щоб прискорити процедури.

"В Україні за цими автомобілями вишукувалась черга артилеристів, бо розвантаження контейнера з боєприпасами займає півтори хвилини. Або евакуація бронетехніки займе півтори хвилини. Під час контрнаступу це дуже потрібно", - заявив Порошенко.

Контрнаступ ЗСУ

На початку червня ЗСУ розпочали наступ за кількома напрямками.

За два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділами ОСУВ "Таврія" було звільнено 8 населених пунктів. Це Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача. Обговорювалися ситуація на фронті та бригади наступу.

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