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Порошенко: чем больше оружия будет, тем быстрее Украина победит и закончится война

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко встретился с послами стран G7 и Европейского союза в Украине. Стороны обсудили контрнаступление ВСУ и усиление санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .

"Сегодня мы обсудили последнее развитие событий на фронте, контрнаступление Вооруженных сил Украины. Отметили бесспорное профессионализм и мужество нашей армии, которая действует по высоким стандартам НАТО. Не устаю подчеркивать, что чем больше будет оружия, прежде тяжелого, тем быстрее закончится война победой Украины и всего свободного мира", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что обсудил с послами пути усиления международных санкций против России, а также обеспечение надежных гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что гарантией нацбезопасности Украины является ее членство в НАТО.

"Во время встречи отметили важность сохранения внутреннего единства в Украине, укрепление устойчивости и осуществление необходимых реформ. Речь идет, в частности, об обеспечении верховенства права и борьбе с коррупцией, недопущении политизации правоохранительных структур, а также свободе слова и СМИ", - добавил политик.

Порошенко также встретился с новоназначенным послом Королевства Испания в Украине Рикардо Лопесом-Арандой Хагу. Стороны также отметили принципиальную важность укрепления национального единства политических сил и гражданского общества в Украине для преодоления нынешних сложных политических и вызовов безопасности.

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Петр ПорошенкоВторжение России в Украину