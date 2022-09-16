Порошенко: чим більше буде зброї, тим швидше Україна переможе і закінчиться війна

"Сьогодні ми обговорили останній розвиток подій на фронті, контрнаступ Збройних сил України. Відзначили безперечну професійність та мужність нашої армії, яка діє за високими стандартами НАТО. Не втомлююсь підкреслювати, що чим більше буде зброї, передусім важкої, тим швидше закінчиться війна перемогою України та всього вільного світу", - наголосив Порошенко.

Він також зазначив, що обговорив з послами шляхи посилення міжнародних санкцій проти Росії, а також забезпечення надійних безпекових гарантій для України. Наголосив, що гарантією нацбезпеки України є її членство в НАТО.

"Під час зустрічі наголосили на важливості збереження внутрішньої єдності в Україні, зміцнення стійкості та здійснення необхідних реформ. Йдеться, зокрема, про забезпечення верховенства права та боротьбу з корупцією, недопущення політизації правоохоронних структур, а також свободу слова і ЗМІ", - додав він.

Порошенко також зустрівся із новопризначеним послом Королівства Іспанія в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу. Сторони також відзначили принципову важливість зміцнення національної єдності політичних сил та громадянського суспільства в Україні для подолання нинішніх складних політичних та безпекових викликів.