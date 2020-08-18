Порошенко: белорусский народ защищает право свободного выбора, как украинцы в 2004 году

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Если сравнивать с Революцией Достоинства, добавляет Порошенко, то здесь есть кардинальные отличия

Белорусский народ вышел на мирные протесты против фальсификации выборов, и это очень похоже на 2004 год, когда украинцы вышли на Оранжевую революцию, чтобы защитить свое право выбора. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью "Настоящему времени".

"Я уверен в том, что Оранжевая революция 2004 года имеет очень много общих черт (с событиями в Беларуси, - ред.). Протест граждан был связан именно с тем, что люди протестовали против фальсификации выборов, против попытки захватить власть, против попытки исказить волеизъявление граждан", - подчеркнул Порошенко.

Если же сравнивать с Революцией Достоинства, добавляет Порошенко, то здесь есть кардинальные отличия от тех процессов, которые происходят сейчас в Беларуси.

"Люди в 2014-м вышли бороться за свой европейский выбор. Они противодействовали попыткам властей остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию, попыткам развернуть страну и затянуть ее назад в Российскую империю, в Советский Союз. И протест был вызван, в первую очередь, именно этими действиями бестолковой украинской власти, которая попала в полную зависимость от Путина", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко убежден, в интересах Беларуси было бы пригласить ОБСЕ, немедленно начать диалог с Советом Европы, немедленно принять очень важные решения для того, чтобы сохранить спокойствие, сохранить стабильность и начать подготовку к новым выборам, которые необходимо провести в соответствии со стандартами демократии и свободы.

"Это сохранит спокойствие, суверенитет, даст возможность единственному носителю государственной власти в стране - белорусскому народу - без каких-либо внешних воздействий обеспечить защиту своего волеизъявления. Никаких других сценариев, направленных на поддержку государственности Беларуси, не существует. Без выборов решить этот вопрос, я могу подчеркнуть это, – невозможно", - резюмировал Порошенко.

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протестов, которые начались после завершения голосования на президентских выборах.

По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в Минске за два дня арестовали более тысячи демонстрантов.