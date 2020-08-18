Порошенко: білоруський народ захищає право вільного вибору, як українці в 2004 році

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Якщо порівнювати з Революцією Гідності, додає Порошенко, то тут є кардинальні відмінності

Білоруський народ вийшов на мирні протести проти фальсифікації виборів, і це дуже схоже на 2004 рік, коли українці вийшли на Помаранчеву революцію, щоб захистити своє право вибору. Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтерв’ю "Настоящему времени".

"Я впевнений в тому, що Помаранчева революція 2004 року має дуже багато спільних рис (з подіями в Білорусі, - ред.). Протест громадян був пов’язаний саме з тим, що люди протестували проти фальсифікації виборів, проти спроби захопити владу, проти спроби викривити волевиявлення громадян", - наголосив Порошенко.

Якщо ж порівнювати з Революцією Гідності, додає Порошенко, то тут є кардинальні відмінності від тих процесів, які відбуваються зараз в Білорусі.

"Люди у 2014-му вийшли боротися за свій європейський вибір. Вони протидіяли спробам влади зупинити європейську і євроатлантичну інтеграцію, спробам розвернути країну і затягнути її назад в Російську імперію, в Радянський Союз. І протест був викликаний, в першу чергу, саме цими діями недолугої української влади, яка потрапила в повну залежність від Путіна", - наголосив Порошенко.

Порошенко переконаний, в інтересах Білорусі було б запросити ОБСЄ, негайно розпочати діалог з Радою Європи, негайно прийняти дуже важливі рішення для того, щоб зберегти спокій, зберегти стабільність і почати підготовку до нових виборів, які провести відповідно до стандартів демократії та свободи.

"Це збереже спокій, суверенітет, дасть можливість єдиному носію державної влади в країні - білоруському народу - без будь-яких зовнішніх впливів забезпечити захист свого волевиявлення. Жодних інших сценаріїв, спрямованих на підтримку державності Білорусі, не існує. Без виборів вирішити це питання, я можу наголосити на цьому, – є неможливим", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають масові акції протестів, які почалися після завершення голосування на президентських виборах.

За даними ЦВК, перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що в Мінську за два дні заарештували більше тисячі демонстрантів.