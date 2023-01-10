Порошенко анонсував старт нового проекту для захисту від іранських дронів

Пʼятий президент Петро Порошенко анонсував старт нового проекту, в рамках якого британські вантажівки DAF будуть обладнані зенітними установками для захисту від іранських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Порошенка.

Це спільна ініціатива Фонду Порошенка, ГО "Справа громад" та місцевих органів влади, спрямована на захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Пілотний проект реалізують в Рівному.

Він також повідомив, що команда фонду з волонтерами вже завезла 91 вантажівку DAF, які переобладнуються і передаються у війська.

"Ми запустили ще одну дуже важливу програму співпраці з місцевим самоврядуванням. Сьогодні я анонсую старт співпраці із мером Рівного Олександром Третяком та нашою командою у Рівненській обласній та міській радах. На ці військові вантажівки DAF за нашою спільною ініціативою будуть встановлені зенітні установки - ЗУ-23-2", - повідомив Порошенко.

Він також подякував всім, хто долучився до реалізації цього важливого проекту, який підсилить обороноздатність регіонів та дозволить захистити життєвоважливу інфраструктуру населених пунктів.

Як відомо, Фонд Порошенка разом з волонтерами законтрактували у Великій Британії три сотні вантажівок Leyland DAF.

Leyland DAF 45.150 - повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту.