Порошенко анонсировал старт нового проекта по защите от иранских дронов

Пятый президент Петр Порошенко анонсировал старт нового проекта, в рамках которого британские грузовики DAF будут оборудованы зенитными установками для защиты от иранских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Порошенко.

Это совместная инициатива Фонда Порошенко, ОО "Справа громад" и местных органов власти, направленная на защиту объектов энергетической инфраструктуры. Пилотный проект реализуют в Киеве.

Он также сообщил, что команда фонда с волонтерами уже завезла 91 грузовик DAF, которые переоборудованы и передаются в войска.

"Мы запустили еще одну очень важную программу сотрудничества с местным самоуправлением. Сегодня я анонсирую старт сотрудничества с мэром Ровно Александром Третьяком и нашей командой в Ровенском областном и городском советах. На эти военные грузовики DAF по нашей совместной инициативе будут установлены зенитные установки - ЗУ-2 -2", - сообщил Порошенко.

Он также поблагодарил всех, кто принял участие в реализации этого важного проекта, который усилит обороноспособность регионов и позволит защитить жизненно важную инфраструктуру населенных пунктов.

Как известно, Фонд Порошенко вместе с волонтерами законтрактовали в Великобритании три сотни грузовиков Leyland DAF.

Leyland DAF 45.150 - полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта.