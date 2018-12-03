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Порошенко анонсував внесення у Раду законів про посилення захисту осіб з інвалідністю

Новини » Політика    03.12.2018 - 17:40
Порошенко анонсував внесення у Раду законів про посилення захисту осіб з інвалідністю
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Дані проекти спрямовані на ліквідацію бар’єрного архітектурного середовища для осіб з інвалідністю

Президент України Петро Порошенко анонсував внесення до Верховної ради України двох законопроектів щодо посилення відповідальності за порушення законодавчих норм щодо осіб з інвалідністю у новій та існуючій забудові. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави держави.

За словами президента, документи спрямовані на ліквідацію бар’єрного архітектурного середовища для осіб з інвалідністю.

Порошенко анонсував внесення у Раду законів про посилення захисту осіб з інвалідністю

"Нами ініційовані і будуть внесені 2 надзвичайно значущих законопроекти, спрямовані на ліквідацію бар’єрного архітектурного середовища для осіб з інвалідністю і посилення відповідальності за порушення законодавчих, правових норм щодо осіб з інвалідністю у новій й існуючій забудові", - заявив Порошенко.

Як писало РБК-Україна раніше, на цьому пленарному тижні, а саме у вівторок, 4 грудня, Верховна рада розгляне питання соціального захисту осіб з інвалідністю.

"У вівторок буде Всесвітній день захисту осіб з інвалідністю. Тому пропонується, щоб ми першим блоком поставили ті питання, які стосуються захисту осіб з інвалідністю. Це невеликий блок питань, 5 питань", - зазначив глава парламенту Андрій Парубій.

Нагадаємо, Кабмін вніс у Раду закон, яким пропонується дозволити особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, проживати і виховуватися у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони в установах професійної (професійно-технічного) освіти, установах вищої освіти.

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