Президент України Петро Порошенко анонсував візит до Німеччини. Про це він повідомив у ході візиту на Донбасс.

"Я одразу після Великодня (8 квітня 2018 року, - ред.) планую здійснити візит до Німеччини", - заявив Порошенко.

Я одразу після Великодня планую здійснити візит до Німеччини. - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) March 16, 2018

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого 2018 року, Порошенко в ході візиту в Луганську область представив командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

"Формат антитерористичної операції буде змінений на операцію Об'єднаних сил. Керівництво силами і засобами ЗСУ та інших військових формувань та правоохоронних органів буде покладатися на командувача об'єднаних сил. На цю посаду я вирішив призначити генерал-лейтенанта Сергія Наєва", - повідомляв він.

Порошенко зазначив, що поставив перед командувачем об'єднаних сил завдання - зміцнити ВСУ, щоб вони були не тільки обороноздатними, але і здатними звільнити окуповані території.