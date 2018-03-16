Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Порошенко анонсував візит до Німеччини

НовиниПолітика    16.03.2018 - 17:29
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко планує відвідати Німеччину після Великодня

Президент України Петро Порошенко анонсував візит до Німеччини. Про це він повідомив у ході візиту на Донбасс.

"Я одразу після Великодня (8 квітня 2018 року, - ред.) планую здійснити візит до Німеччини", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого 2018 року, Порошенко в ході візиту в Луганську область представив командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

"Формат антитерористичної операції буде змінений на операцію Об'єднаних сил. Керівництво силами і засобами ЗСУ та інших військових формувань та правоохоронних органів буде покладатися на командувача об'єднаних сил. На цю посаду я вирішив призначити генерал-лейтенанта Сергія Наєва", - повідомляв він.

Порошенко зазначив, що поставив перед командувачем об'єднаних сил завдання - зміцнити ВСУ, щоб вони були не тільки обороноздатними, але і здатними звільнити окуповані території.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Порошенко підписав закон про зняття обмеження для кредитування бізнесу на підконтрольному Донбасі Порошенко оголосив про завершення АТО
Теги: Порошенко Петро, Германия
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top