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Порошенко: альтернативи членству України в НАТО не існує

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Альтернативи членству України в НАТО не існує. Також скоро будуть гарні новини від нашого ключового союзника щодо фінансової підтримки та постачання зброї ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на п'ятого президента Петра Порошенка під час робочого візиту у Вашингтон.

"Були зустрічі з урядовцями, в тому числі з керівництвом Державного департаменту США, міністерства оборони США, іншими урядовцями, конгресменами, сенаторами, неурядовими організаціями, де обговорювалося поглиблення співпраці між США і Україною", - повідомив Порошенко.

За його словами, зараз має бути оголошений пакет фінансової підтримки, яка має відбутися ще цього року. Впродовж декількох днів українці мають всі підстави чекати добрих новин щодо постачання зброї.

"Особливо цього чекають наші воїни на фронті. Буде позиція і щодо зброї, і щодо забезпечення, і щодо розвідувального забезпечення, забезпечення дронами та іншими позиціями. Бо наші партнери працюють, і я в цьому мав можливість твердо переконатися, 24\7 по всьому світу, і ця робота приносить відповідні результати", - наголосив Порошенко.

"Ми зміцнюємо нашу співпрацю, ми почули дуже обнадійливі сигнали щодо допомоги, а також щодо необхідності зміцнення демократії і підтримки процесу реформ, які відбуваються в Україні. Дуже важливо, щоб сім пунктів зобов’язань, які Україна взяла на себе, відколи декларує майбутнє членство в ЄС і початок переговорів, втілювалися в життя вже зараз", - резюмував політик.

Нагадаємо, раніше Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів, який включає танки Т-72.

Представниця Міноборони США Сабріна Сінгх уточнила, що Штати оплачують ремонт і модернізацію 45 чеських танків, ще за 45 танків заплатять Нідерланди. Частина танків надійде до України до кінця грудня, решта - у 2023 році.

До того ж, Україна сподівається на прямі постачання танків Leopard 2 з Німеччини.

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