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Порошенко: альтернативы членству Украины в НАТО не существует

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Альтернативы членству Украины в НАТО не существует. Также скоро будут хорошие новости от нашего ключевого союзника по финансовой поддержке и поставке оружия ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко во время рабочего визита в Вашингтон.

"Были встречи с чиновниками, в том числе с руководством Государственного департамента США, министерства обороны США, другими чиновниками, конгрессменами, сенаторами, неправительственными организациями, где обсуждалось углубление сотрудничества между США и Украиной", - сообщил Порошенко.

По его словам, сейчас должен быть объявлен пакет финансовой поддержки, который должен пройти еще в этом году. В течение нескольких дней у украинцев есть все основания ждать хороших новостей по поставкам оружия.

"Особенно этого ждут наши воины на фронте. Будет позиция и по оружию, и по обеспечению, и по разведывательному обеспечению, обеспечению дронами и другими позициями. Потому что наши партнеры работают, и я в этом имел возможность твердо убедиться, 24\7 по всему миру, и эта работа дает соответствующие результаты", - подчеркнул Порошенко.

"Мы укрепляем наше сотрудничество, мы услышали очень обнадеживающие сигналы о помощи, а также о необходимости укрепления демократии и поддержки процесса происходящих в Украине реформ. Очень важно, чтобы семь пунктов обязательств, которые Украина взяла на себя, с тех пор как декларирует будущее членство в ЕС и начало переговоров, претворявшихся в жизнь уже сейчас", - резюмировал политик.

Напомним, ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов, включающем танки Т-72.

Представительница Минобороны США Сабрина Сингх уточнила, что Штаты оплачивают ремонт и модернизацию 45 чешских танков, еще за 45 танков заплатят Нидерланды. Часть танков поступит в Украину до конца декабря, остальные –- в 2023 году.

К тому же Украина надеется на прямые поставки танков Leopard 2 из Германии.

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Петр ПорошенкоСоединенные Штаты АмерикиВооруженные силы Украины