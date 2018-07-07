Порошенко 8 июля будет находиться в Польше с рабочим визитом

Президент откроет в Польше Мемориал памяти украинцев

Президент Украины Петр Порошенко 8 июля 2018 года осуществит рабочий визит в Республику Польша. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что Порошенко посетит Польшу по приглашению украинской общины, проживающей в этой стране.

"Программой визита предусмотрено посещение села Сагрынь Люблинского воеводства, где президент откроет Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 році2, - сообщили в пресс-службе.

Также Порошенко встретится с представителями украинской общины Польши. Кроме того, он посетит Волынскую область, где состоятся мероприятия по чествованию памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.

Напомним, недавно Конституционный суд Польши прекратил производство по нормам закона о Институт национальной памяти, которые были из него изъяты, однако рассмотрит положения, содержащие упоминание о "украинских националистов".