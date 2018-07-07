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Порошенко 8 липня перебуватиме у Польщі з робочим візитом

НовиниПолітика    07.07.2018 - 15:38
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент відкриє у Польщі Меморіал пам’яті українців

Президент України Петро Порошенко 8 липня 2018 року здійснить робочий візит до Республіки Польща. Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

Зазначається, що Порошенко відвідає Польщу на запрошення української громади, що проживає в цій країні.

"Програмою візиту передбачено відвідання села Сагринь Люблінського воєводства, де президент відкриє Меморіал пам’яті українців, які загинули від рук польських "селянських батальйонів" та підрозділів Армії Крайової у 1944 році2, - повідомили у прес-службі.

Також Порошенко  зустрінеться з представниками української громади Польщі. Крім того, він відвідає Волинську область, де відбудуться заходи із вшанування пам’яті українців - жертв польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.

Нагадаємо, нещодавно Конституційний суд Польщі припинив провадження щодо норм закону про Інститут національної пам’яті, які були з нього вилучені, однак розгляне положення, які містять згадку про "українських націоналістів".

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Теги публікації: Порошенко Петро, Польша, Волынская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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