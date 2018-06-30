У Польщі Конституційний суд розгляне "антибандерівські" норми закону про ІНП

Зокрема, оцінки польського КС вимагає "посилання законодавчого органу до невизначеного поняття "українських націоналістів"

Конституційний суд Польщі припинив провадження щодо норм закону про Інститут національної пам’яті, які були з нього вилучені, однак розгляне положення, які містять згадку про "українських націоналістів". Про це повідомив виконуючий обов’язки речника КС Польщі Якуб Козловський, передає ресурс TVN24.

"У ситуації, коли поставлена під питання норма втрачає силу перед винесенням рішення Конституційним судом, провадження припиняється" – зазначив речник.

Так, йдеться про скасовані 27 червня статті 55а та 55b закону про ІНП, які передбачають кримінальну відповідальність за приписування польському народу відповідальності за злочини Третього рейху і поширення цієї відповідальності навіть на іноземців.

При цьому представник суду наголосив, що з закону не прибрали частину норм, які оскаржував раніше президент Польщі Анджей Дуда.

"Вони підлягають розгляду відповідно до положень закону про організацію та процедури в Конституційному трибуналі", - сказав він.

Також зазначається, що відповідно до січневих поправок, в закон про ІНП включені положення, що дозволяють порушення кримінальної справи за заперечення злочинів українських націоналістів (в тому числі, тих злочинів українських формувань, які співпрацювали з Третім Рейхом). На думку Дуди, оцінки Конституційного суду вимагає "посилання законодавчого органу до невизначеного поняття "українських націоналістів" з огляду на те, що наслідком запровадженої поправки є можливість кримінальних проваджень проти осіб, які заперечують вчинення цих злочинів і, як наслідок, понесення ними кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у Польщі 27 червня обидві палати парламенту, Сейм і Сенат, ухвалили зміни до закону про Інститут національної пам'яті (ІНП).