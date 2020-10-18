Порошенко: после 25 октября мы продолжим помощь в борьбе с COVID-19

После выборов 25 октября "Европейская солидарность" продолжит помощь медицинским учреждениям, которые стоят не передовой борьбы с коронавирусом в Украине. Об этом заявил пятый президент, лидер партии Петр Порошенко во время митинга во Львове. По его мнению, власть оказалась неспособной организовать этот процесс, и теперь Украина находится в первой десятке государств с наихудшим сценарием развития эпидемии.

"Именно поэтому наша команда уже в марте развернула мощную благотворительную волонтерскую деятельность", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что больницы по всей Украине получили более 50 новых и восстановленных аппаратов ИВЛ, 157 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч противовирусных очков, десятки тысяч защитных масок и тестов.

"О Львовской области мы тоже не забыли. Помощь получили 98 медицинских учреждений. Сейчас небольшая заминка. Закон запрещает благотворительность во время избирательной кампании, но хочу подчеркнуть: 26 октября мы продолжим", - добавил Порошенко.

В то же время, по его словам, Фонд Порошенко и компания Roshen в выборах участия не принимают, поэтому Международный инвестиционный банк выделил почти беспроцентный кредит (полтора процента годовых на 5 лет) - текстильной фабрике для того, чтобы закупить в Германии оборудование проклейки и запустить выпуск многоразовых защитных костюмов со всеми сертификатами, чтобы в Украине производили средства защиты для украинских врачей и учителей

Пятый президент подчеркнул, что правоохранительные органы должны расследовать, куда были потрачены миллиарды из коронавірусного фонда.

"Пациенты как минимум 80 процентов расходов оплачивают из собственного кармана. В Львовской области потребности в лекарствах покрываются на 20-25%. Об этом рассказал украинским журналистам Любомир Рак, врач Львовского центра здоровья легких. Сейчас один день в больнице стоит пациенту 2-2,5 тысячи гривен. И это только медикаментозного обеспечения. Если человек попадает в реанимацию, то есть случай тяжелый, сумма увеличивается до 5-6 тысяч гривен в день. Так где, спрашивается, те 66 миллиардов гривен, которые по нашему предложению парламент выделил правительству на борьбу с ковидом? И почему НАБУ не занимается этим?" - подчеркивает Порошенко.

Он убежден, власть, которая сама является источником большой опасности для Украины, сегодня не способна гарантировать безопасность своим гражданам.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 5231 новый случай коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев в Харьковской, Хмельницкой, Сумской, Львовской областях и Киеве.

По состоянию на 18 октября заняты уже 59,8% больничных коек для пациентов с подозрением или подтвержденным коронавирусом. Наихудшая ситуация в Луганской и Донецкой областях.