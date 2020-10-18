Порошенко: після 25 жовтня ми продовжимо допомогу в боротьбі з COVID-19

Після виборів 25 жовтня "Європейська солідарність" продовжить допомогу медичним закладам, які стоять не передовій боротьби з коронавірусом в Україні.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії Петро Порошенко під час мітингу у Львові.

На його думку, влада виявилась неспроможною організувати цей процес, і тепер Україна знаходиться у першій десятці держав із найгіршим сценарієм розвитку епідемії.

"Саме тому наша команда вже в березні розгорнула потужну благодійну волонтерську діяльність", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що лікарні по всій Україні отримали понад 50 нових і відновлених апаратів ШВЛ, 157 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч противірусних окулярів, десятки тисяч захисних масок і тестів.

"Про Львівщину ми теж не забули. Допомогу отримали 98 медичних закладів. Зараз невелика заминка. Закон забороняє благодійність під час виборчої кампанії, але хочу наголосити: 26 жовтня ми продовжимо", - додав Порошенко.

Водночас за його словами, Фонд Порошенка та компанія Roshen у виборах участі не беруть, тому Міжнародний інвестиційний банк надав майже безвідсотковий кредит (півтора відсотка річних на 5 років) - текстильній фабриці для того, аби закупити в Німеччині обладнання проклейки і запустити випуск багаторазових захисних костюмів з усіма сертифікатами, аби в Україні виробляли засоби захисту для українських лікарів і вчителів.

П’ятий президент наголосив, що правоохоронні органи мають розслідувати, куди були витрачені мільярди з коронавірусного фонду.

"Пацієнти як мінімум 80 відсотків витрат сплачують із власної кишені. У Львівській області потреби в ліках покриваються на 20-25%. Про це розповів українським журналістам Любомир Рак, лікар Львівського центру здоров’я легень. Нині один день в лікарні коштує пацієнту 2-2,5 тисячі гривень. І це лише медикаментозного забезпечення. Якщо людина потрапляє у реанімацію, тобто випадок важкий, сума збільшується до 5-6 тисяч гривень на день. Так де, питається, ті 66 мільярдів гривень, які за нашою пропозицією парламент виділив уряду на боротьбу з ковідом? І чому НАБУ не займається цим?" - наголошує Порошенко.

Він переконаний, влада, яка сама є джерелом великої небезпеки для України, сьогодні не здатна гарантувати безпеку своїм громадянам.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 5231 новий випадок коронавірусної хвороби. Найбільше нових випадків в Харківській, Хмельницькій, Сумській, Львівській областях та Києві.

Станом на 18 жовтня зайняті вже 59,8% лікарняних ліжок для пацієнтів з підозрою або підтвердженим коронавірусом. Найгірша ситуація в Луганській і Донецькій областях.