Порошенка звинуватили у суперечливих діях щодо допомоги ЗСУ

За його словами, у період, коли Порошенко публічно висловлювався про обмеження, пов’язані з арештами активів і заблокованими рахунками, у декларації політика з’явився подарунок у розмірі одного мільйона доларів. Згідно з декларацією, ці кошти були переказані синам, які наразі перебувають у Великій Британії.

Крім того, блогер наводить інші приклади, які, на його думку, свідчать про неузгодженість між публічною риторикою Порошенка та його реальними діями. Зокрема, йдеться про статки, дорогий одяг під час публічних заходів та операції з благодійними внесками через підконтрольні структури.

Наразі сам Петро Порошенко або його представники ці звинувачення публічно не прокоментували.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко подарував 1 мільйон доларів США своїм дітям.

Раніше РБК-Україна писало, що через неявку за військовою повісткою син Порошенка - Олексій - має сплатити 25 500 гривень штрафу.