Порошенко обвинили в противоречивых действиях по помощи ВСУ

По его словам, в период, когда Порошенко публично высказывался об ограничениях, связанных с арестами активов и заблокированными счетами, в декларации политика появился подарок в размере одного миллиона долларов. Согласно декларации, эти средства были переведены сыновьям, которые сейчас находятся в Великобритании.

Кроме того, блогер приводит другие примеры, которые, по его мнению, свидетельствуют о несогласованности между публичной риторикой Порошенко и его реальными действиями. В частности, речь идет о состоянии, дорогой одежде во время публичных мероприятий и операциях с благотворительными взносами через подконтрольные структуры.

Сейчас сам Петр Порошенко или его представители эти обвинения публично не прокомментировали.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко подарил 1 миллион долларов США своим детям.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за неявки по военной повестке сын Порошенко - Алексей - должен заплатить 25 500 гривен штрафа.