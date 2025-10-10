Порошенка почали судити за держзраду

"Настав час відповідати за скоєне", - заявив Гладких.

За словами експерта, ще 2014 року, ставши президентом, Порошенко продовжив бізнес-зв'язки з Росією, яка вже тоді вела війну проти України.

Його підприємства, фабрики і заводи, вважає він, працювали в РФ і окупованому Криму, а сам політик підтримував особисті контакти з Володимиром Путіним.

"Як писали ЗМІ, у 2014 році під час засідання РНБО Порошенко розкритикував контракт на імпорт вугілля, після чого компанії терористів отримали державні замовлення на три мільярди гривень. Тобто він фактично годував ворога коштами українських громадян!" - зазначив Гладких.

Він також згадав і про призначення Гладковського першим заступником секретаря РНБО, яке дало йому контроль над "Укроборонпромом" і, по суті, стало початком масштабних корупційних схем.

Зокрема, фірми, пов'язані з ним, за даними експерта, постачали контрабандні деталі, які потім перепродували державним заводам із націнкою в 200-300%. Гладких також зазначив, що Путін бачив "патологічну спрагу Порошенка до грошей", спостерігав за тим, як українська оборонна сфера розкрадається.

На думку, Гладких нинішні обстріли України - це, по суті, наслідок тих рішень і компромісів, які ухвалювало тодішнє керівництво.