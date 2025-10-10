Порошенко начали судить за госизмену

"Пришло время отвечать за содеянное", - заявил Гладких.

По словам эксперта, еще в 2014 году, став президентом, Порошенко продолжил бизнес-связи с Россией, которая уже тогда вела войну против Украины.

Его предприятия, фабрики и заводы, считает он, работали в РФ и оккупированном Крыму, а сам политик поддерживал личные контакты с Владимиром Путиным.

"Как писали СМИ, в 2014 году во время заседания СНБО Порошенко раскритиковал контракт на импорт угля, после чего компании террористов получили государственные заказы на три миллиарда гривен. То есть он фактически кормил врага средствами украинских граждан!" - отметил Гладких.

Он также упоянул и про назначение Гладковского первым заместителем секретаря СНБО, которое дало ему контроль над "Укроборонпромом" и, по сути, стало началом масштабных коррупционных схем.

В частности, фирмы, связанные с ним, по данным эксперта, поставляли контрабандные детали, которые затем перепродавали государственным заводам с наценкой в 200-300%. Гладких также отметил, что Путин видел "патологическую жажду Порошенко к деньгам", наблюдал за тем, как украинская оборонная сфера разворовывается.

По мнению Гладких, нынешние обстрелы Украины - это, по сути, следствие тех решений и компромиссов, которые принимались тогдашним руководством.