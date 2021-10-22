На пороховом заводе в России произошел взрыв. Погибли 16 человек

Сообщается, что взрыв произошел в цехе компании "Разряд", которая производит взрывчатку. Здание цеха полностью обрушилось - сохранились только одиночные конструкции. На момент инцидента в цехе находились 17 человек, российский Минздрав официально подтверждает гибель 16, еще один человек в тяжелом состоянии.

"По предварительным данным на 11:30, в результате инцидента погибли 16 человек. В настоящее время проводится медицинская эвакуация пострадавшего в инциденте в Рязанской области в областную больницу. У него ожоги 80% поверхности кожи, состояние оценивается как тяжелое", - отметил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Также сообщается, что компания помимо производства взрывчатки занимается ее утилизацией.