В Польше произошел взрыв на оружейном заводе: есть жертва

В городе Скаржиско-Каменная (Польша) на военном предприятии "Mesko" произошел взрыв. В результате инцидента погибла женщина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал Polsat .

"На оружейном заводе "Mesko" сдетонировали взрывчатые вещества. При взрыве погибла 41-летняя женщина", - говорится в сообщении.

По данным радиостанции RMF FM, взрыв произошел в процессе подготовки опасного вещества к транспортировке. Женщина якобы переносила упаковку с только что высушенной взрывчаткой, которая взорвалась.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

"Mesko" является производителем боеприпасов и ракет, а также производит комплектующие для крупных военно-промышленных концернов.