ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Польше произошел взрыв на оружейном заводе: есть жертва

Новина українською →
Польша, Среда 08 сентября 2021 13:12
В Польше произошел взрыв на оружейном заводе: есть жертва Фото: в Польше произошел взрыв на военном заводе (facebook.com/panstwowastraz.pozarna)
Автор: Тиберий Юрик

В городе Скаржиско-Каменная (Польша) на военном предприятии "Mesko" произошел взрыв. В результате инцидента погибла женщина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал Polsat.

"На оружейном заводе "Mesko" сдетонировали взрывчатые вещества. При взрыве погибла 41-летняя женщина", - говорится в сообщении.

По данным радиостанции RMF FM, взрыв произошел в процессе подготовки опасного вещества к транспортировке. Женщина якобы переносила упаковку с только что высушенной взрывчаткой, которая взорвалась.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

"Mesko" является производителем боеприпасов и ракет, а также производит комплектующие для крупных военно-промышленных концернов.

Напомним, что 26 августа на на военных складах в Казахстане прогремели взрывы. В результате погибли не менее 16 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Взрыв
NEWS
Чтобы избежать локдауна. Украина вернется в "желтую" зону: Шмыгаль подтвердил
Чтобы избежать локдауна. Украина вернется в "желтую" зону: Шмыгаль подтвердил
DAILY
Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости