На пороховому заводі в Росії стався вибух. Загинули 16 осіб

Повідомляється, що вибух стався в цеху компанії "Разряд", яка виробляє вибухівку. Будівля цеху повністю обвалилася - збереглися тільки поодинокі конструкції. На момент інциденту в цеху перебували 17 осіб, Російський МОЗ офіційно підтверджує загибель 16, ще одна особа у важкому стані.

"За попередніми даними на 11:30, в результаті інциденту загинули 16 осіб. В даний час проводиться медична евакуація потерпілого в інциденті в Рязанській області в обласну лікарню. У нього опіки 80% поверхні шкіри, стан оцінюється як важкий", - зазначив помічник міністра охорони здоров'я РФ Олексій Кузнєцов.

Також повідомляється, що компанія крім виробництва вибухівки займається її утилізацією.