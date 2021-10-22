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На пороховому заводі в Росії стався вибух. Загинули 16 осіб

Автор: Юлія Бойко

На пороховому заводі в Рязанській області Російської Федерації стався вибух і масштабна пожежа. В результаті інциденту загинули 16 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Повідомляється, що вибух стався в цеху компанії "Разряд", яка виробляє вибухівку. Будівля цеху повністю обвалилася - збереглися тільки поодинокі конструкції. На момент інциденту в цеху перебували 17 осіб, Російський МОЗ офіційно підтверджує загибель 16, ще одна особа у важкому стані.

"За попередніми даними на 11:30, в результаті інциденту загинули 16 осіб. В даний час проводиться медична евакуація потерпілого в інциденті в Рязанській області в обласну лікарню. У нього опіки 80% поверхні шкіри, стан оцінюється як важкий", - зазначив помічник міністра охорони здоров'я РФ Олексій Кузнєцов.

Також повідомляється, що компанія крім виробництва вибухівки займається її утилізацією.

Нагадаємо, у вересні в Польщі на військовому підприємстві "Mesko" стався вибух, в результаті інциденту загинула жінка.

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Російська ФедераціяВибух