"Порохова бочка": Ердоган незадоволений дозволом Байдена бити ракетами по Росії

"Ми не вважаємо це рішення правильним і не схвалюємо його. З самого початку українсько-російської війни ми думаємо, що вона може закінчитися не великою кількістю зброї, більшою кров'ю, великою кількістю сліз, а більшою кількістю мирних зусиль, більшої доброї волі та дипломатії" - сказав він.

За його словами, "Байден зробив крок, який можна інтерпретувати як крок, який розпалює війну і гарантує, що вона ніколи не закінчиться".

Ердоган вважає, що цей крок Байдена нібито не лише призведе до ескалації конфлікту, а й призведе до ще більшої реакції з боку Росії.

"Путін також схвалив доктрину, яка дозволяє його країні відповісти ядерною зброєю у разі нападу за допомогою балістичних ракет. Все це може поставити регіон та мир на межу нової великої війни", - додав президент Туреччини.

Ердоган хоче, щоб українська та російська сторони зосередилися на світі, "зберігаючи спокій, не піддаючись провокаціям".

"Найменша помилка, допущена на ґрунті цієї великої помилки, буде подібна до кидка вогню в порохову бочку. Тому раджу всім бути обережними", - сказав він.

Удари по Росії

Нагадаємо, президент США Джо Байден дозволив Україні удари по території Росії далекобійною зброєю. Україна вже завдала ударів по складах та інших військових об'єктах на Росії ракетами ATACMS.

Після цього Путін змінив ядерну доктрину Росії, яка наразі дає більше можливостей для ядерного удару по Україні.

Крім того, за інформацією The Times, США дали "зелене світло" Україні щодо використання британських ракет Storm Shadow для ударів по Росії.