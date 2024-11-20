"Пороховая бочка": Эрдоган недоволен разрешением Байдена бить ракетами по России

"Мы не считаем это решение правильным и не одобряем его. С самого начала украинско-российской войны мы думаем, что она может закончиться не большим количеством оружия, большей кровью, большим количеством слез, а большим количеством мирных усилий, большей доброй воли и дипломатии", - сказал он.

По его словам, "Байден сделал шаг, который можно интерпретировать как шаг, разжигающий войну и гарантирующий, что она никогда не закончится".

Эрдоган считает, что этот шаг Байдена якобы не только приведет к эскалации конфликта, но и приведет к еще большей реакции со стороны России.

"Путин также одобрил доктрину, которая позволяет его стране ответить ядерным оружием в случае нападения с помощью баллистических ракет. Все это может поставить регион и мир на грань новой большой войны", - добавил президент Турции.

Эрдоган хочет, чтобы украинская и российская стороны сосредоточились на мире, "сохраняя спокойствие, не поддаваясь провокациям".

"Малейшая ошибка, допущенная на почве этой большой ошибки, будет подобна броску огня в пороховую бочку. Поэтому советую всем быть осторожными", - сказал он.

Удары по России

Напомним, президент США Джо Байден разрешил Украине удары по территории России дальнобойным оружием. Украина уже нанесла удары по складам и другим военным объектам на России ракетами ATACMS.

После этого Путин изменил ядерную доктрину России, которая теперь дает больше возможностей для ядерного удара по Украине.

Кроме того, по информации The Times, США дали "зеленый свет" Украине по использованию британских ракет Storm Shadow для ударов по России.