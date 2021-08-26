На пороге пика. Будет ли новый локдаун в Украине и как его избежать

В Украине уже пять недель подряд растет уровень заболеваемости COVID-19. Если с середины июня и до августа стабильно фиксировали по несколько сотен случаев в сутки, то с начала месяца почти ежедневно, кроме выходных, прибавляется уже больше тысячи новых инфицированных.

Главную угрозу сейчас представляет дельта-штамм, попавший в страну как минимум два месяца назад. Он спровоцировал волну заболеваемости в Индии, а затем ударил по европейскому континенту, западной части тихоокеанского региона, по Северной и Южной Америке. Этот штамм уже обнаружили в 163 странах и территориях.

Согласно исследованиям, он более опасный, чем все другие варианты вируса, известные миру. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США полагает, что заразность "Дельта" выше, чем у лихорадки Эбола, простуды, сезонного гриппа, оспы и коронавируса SARS-CoV. Он распространяется так же быстро, как и ветрянка.

Сейчас в Украине далеко не все случаи заражения проходят секвенирование на разновидность штамма, объяснил президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров.

"Но те исследования, которые проводятся, показывают достаточно большое количество варианта "Дельта". Исходя из этого, большинство новых случаев COVID-19 в Украине, скорее всего, вызваны именно дельта-штаммом. Секвенирования, которые проводились, выявляют этот вариант в каждой области", – сказал РБК-Украина врач-анестезиолог.

Учитывая то, что украинцы в большинстве своем пока не спешат вакцинироваться, локдауны этой осенью выглядят вполне реалистичным сценарием. В правительстве обещают рассмотреть возможность неких "поблажек" для привитых граждан на случай карантина.

Осенний прогноз

Эксперты и чиновники Минздрава полагают, что пока эпидситуация в стране контролируемая, но негативные тенденции уже дают о себе знать.

В Киевской школе экономики, которая постоянно отслеживает динамику заболеваемости "ковидом", констатируют, что за прошлую неделю количество новых инфицированных увеличилось на 16%, тогда как неделей ранее рост был на уровне 9%. С динамикой госпитализации похожая картина: +12% на прошлой неделе против +10% на позапрошлой.

Из 25 регионов Украины 19 находятся в стадии роста заболеваемости. При этом в 16 из них показатели достаточно критические, говорится в исследовании Центра экономики здравоохранения KSE.

Еще один плохой сигнал состоит в том, что за последнюю неделю количество пациентов, попавших в больницу, уже на четверть превысило выписки. Это означает, что дальше нагрузка на систему здравоохранения продолжит расти, утверждают в Киевской школе экономики.

Украинцы не спешат вакцинироваться, несмотря на угрозу ужесточения карантина (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Соучредитель Украинского центра здравоохранения (UHC) Павел Ковтонюк допускает, что всплеск эпидемии возможен либо уже в сентябре, либо немного позже – в октябре-ноябре. В Минздраве оперируют похожими прогнозами.

Главный санитарный врач Игорь Кузин считает, что эпидемия в стране развивается по сценарию 2020 года. По его оценке, всплеск заражений возможен примерно в октябре-ноябре. Хотя министр здравоохранения Виктор Ляшко на днях заявил, что самый большой рост случаев "ковида" ожидается в зимний период.

"Несмотря на то, что страна все еще остается в "зеленой" зоне, уже есть превышение уровня заболеваемости в некоторых областях. Минздрав ожидает пиковые нагрузки примерно в октябре. Некоторые ученые прогнозируют всплеск на сентябрь-октябрь. Данные ЕС и ВОЗ совпадают с этими сроками", – рассказал изданию глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, власти в целом и Минздрав в частности готовятся к тому, что значительное ухудшение ситуации пойдет уже в сентябре-октябре.

"Но чем так коварен этот вариант "Дельта"? Он в 3-4 раза более контагиозный чем альфа-штамм. Постепенный рост случаев сейчас в условиях игнорирования вакцинации и противоэпидемических норм приведет к тому, что дальнейший прирост будет гораздо более интенсивный. Это будут уже не сотни случаев в сутки, а тысячи. Вероятно, что в сентябре-октябре мы будем на пике", – отметил Сергей Дубров.

"Пряники" для вакцинированных

О перспективе общенационального локдауна в Минздраве говорят неохотно. Сдерживать эпидемию в правительстве пока планируют за счет адаптивного карантина, который в очередной раз продлили, пока до 1 октября. Он позволяет ужесточать ограничения на уровне отдельных регионов и населенных пунктов, если там ухудшаются показатели заболеваемости.

В "красных" зонах карантин может отличаться от того, который действовал ранее. В Кабмине планируют ввести ряд бонусов для вакцинированных украинцев в случае локдауна. Какие именно привилегии получат привитые граждане – все еще неясно. Версии, которые в разное время высказывали высокопоставленные чиновники Минздрава, отличаются.

"Нет смысла закрывать всю страну, когда, например, в Ровенской области красный уровень эпидугрозы, а в Донецкой – зеленый. Поэтому ничего нового в модели карантина нет. Единственное – есть планы Минздрава и я их поддерживаю: если будут жесткие ограничения в стране, то предприятия и компании, у которых 80% привитых сотрудников, смогут не закрываться. Такую норму уже утвердили для школ", – сказал Михаил Радуцкий.

Михаил Радуцкий (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Союзе украинских предпринимателей заявили, что перечень поблажек будет шире. В организации утверждают, что в случае локдауна руководство Минздрава пообещало им не закрывать общественные заведения при условии, что туда будут пускать только вакцинированных клиентов. Для ТРЦ разработают специальную систему пропуска и предварительной записи. Посетители, не прошедшие курс прививок, смогут сдать ПЦР- или экспресс-тест на месте.

Отчасти вчера эту информацию на брифинге подтвердил и сам министр здравоохранения. По словам Ляшко, общественные заведения смогут работать в "красной" зоне, если у них будет привит коллектив, а посетители будут предъявлять ковид-сертификаты.

В то же время главный санврач еще пару недель назад говорил, что какие-либо привилегии появятся, когда вакцинируется хотя бы половина населения. По подсчетам KSE, сейчас среднесуточное количество сделанных прививок достигло показателя в 132 тысячи. Но первую дозу пока получили только 13% украинцев. И это еще один тревожный сигнал, учитывая, что сейчас уже нет проблем с доступом к вакцинам, их получить могут все желающие.

С одной стороны, многие исследования показывают, что привитые люди также болеют и могут заражать вирусом других. Более того, вариант "Дельта" хуже поддается воздействию тех препаратов, которые сегодня используют в мире для иммунизации. По словам Кузина, индийский штамм снижает суммарную эффективность вакцин в среднем на 10%.

Этим и объясняется всплеск новых случаев инфицирования в тех странах, которые в разы опережают Украину по темпам вакцинации. Показательный в этом контексте пример США, где уже привито 50% всего населения. Там очень четко видно обратную корреляцию между высоким уровнем вакцинации и высоким уровень заболевания, говорит Павел Ковтонюк.

"Если взять, к примеру, такие штаты, как Миннесота, Вашингтон, где было вакцинировано 70% населения, там немного растет уровень госпитализации.

А вот Луизиана, Техас, Флорида и другие штаты с низким уровнем вакцинации – 30%, у них страшные вспышки и множественные случаи госпитализации", – объяснил эксперт.

Глава Минздрава Виктор Ляшко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Вакцинация может обезопасить человека от тяжелого или критического течения болезни. По данным Минздрава, риск заболеть среди невакцинированных больше почти в 8,4 раза, а быть госпитализированным – почти в 15.

Будет ли локдаун, в том числе и общенациональный, во многом зависит от самих украинцев. Чем меньше населения будет иммунизировано, тем больше людей будет болеть и попадать в больницы. Это, в свою очередь, усилит давление на медицинскую систему. Если она не сможет выдерживать нагрузки, а показатели заболеваемости продолжат бить "антирекорды" – тогда другого выхода, кроме как "красные" зоны и локдаун, у власти не будет.