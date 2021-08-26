На порозі піку. Чи буде новий локдаун в Україні і як його уникнути

В Україні вже п'ять тижнів поспіль зростає рівень захворюваності на COVID-19. Якщо з середини червня і до серпня стабільно фіксували по кілька сотень випадків на добу, то з початку місяця майже щодня, крім вихідних, додається вже більше тисячі нових інфікованих.

Головну загрозу зараз становить дельта-штам, що потрапив в країну щонайменше два місяці тому. Він спровокував хвилю захворюваності в Індії, а потім вдарив по європейському континенту, західній частині тихоокеанського регіону, по Північній і Південній Америці. Цей штам уже виявили в 163 країнах і територіях.

Згідно з дослідженнями, він більш небезпечний, ніж усі інші варіанти вірусу, відомі світу. Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) США вважає, що заразність "Дельта" вища, ніж у лихоманки Ебола, застуди, сезонного грипу, віспи і коронавірусу SARS-CoV. Він поширюється так само швидко, як і вітрянка.

Зараз в Україні далеко не всі випадки зараження проходять секвенування на різновид штаму, пояснив президент асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров.

"Але ті дослідження, які проводяться, показують досить велику кількість варіанту "Дельта". Зважаючи на це, більшість нових випадків COVID-19 в Україні, найімовірніше, викликані саме дельта-штамом. Секвенування, які проводилися, виявляють цей варіант в кожній області", – сказав РБК-Україна лікар-анестезіолог.

З огляду на те, що українці в більшості своїй поки не поспішають вакцинуватися, локдауни цієї осені виглядають цілком реалістичним сценарієм. В уряді обіцяють розглянути можливість певних "поблажок" для щеплених громадян на випадок карантину.

Осінній прогноз

Експерти і чиновники МОЗ вважають, що поки епідситуація в країні контрольована, але негативні тенденції вже дають про себе знати. У Київській школі економіки, яка постійно відстежує динаміку захворюваності "ковідом", констатують, що за минулий тиждень кількість нових інфікованих збільшилася на 16%, тоді як тижнем раніше зростання було на рівні 9%. З динамікою госпіталізації схожа картина: +12% минулого тижня проти +10% позаминулого.

З 25 регіонів України 19 перебувають у стадії зростання захворюваності. При цьому в 16 з них показники досить критичні, йдеться в дослідженні Центру економіки охорони здоров'я KSE.

Ще один поганий сигнал полягає в тому, що за останній тиждень кількість пацієнтів, які потрапили до лікарні, вже на чверть перевищила виписки. Це означає, що далі навантаження на систему охорони здоров'я продовжить зростати, стверджують у Київській школі економіки.

Українці не поспішають вакцинуватися, незважаючи на загрозу посилення карантину (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Співзасновник Українського центру охорони здоров'я (UHC) Павло Ковтонюк допускає, що сплеск епідемії можливий або вже у вересні, або трохи пізніше – у жовтні-листопаді. У МОЗ оперують схожими прогнозами.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін вважає, що епідемія в країні розвивається за сценарієм 2020 року. За його оцінкою, сплеск заражень можливий приблизно в жовтні-листопаді. Хоча міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко днями заявив, що найбільше зростання випадків "ковіду" очікується в зимовий період.

"Незважаючи на те, що країна все ще залишається в "зеленій" зоні, вже є перевищення рівня захворюваності в деяких областях. МОЗ очікує пікові навантаження приблизно в жовтні. Деякі вчені прогнозують сплеск на вересень-жовтень. Дані ЄС і ВООЗ збігаються з цими термінами", – розповів виданню голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами, влада загалом і МОЗ зокрема готуються до того, що значне погіршення ситуації відбудеться вже у вересні-жовтні.

"Але чим такий підступний цей варіант "Дельта"? Він у 3-4 рази більш контагіозний ніж альфа-штам. Поступове зростання випадків зараз в умовах ігнорування вакцинації та протиепідемічних норм призведе до того, що подальший приріст буде набагато інтенсивнішим. Це будуть вже не сотні випадків на добу, а тисячі. Ймовірно, що у вересні-жовтні ми будемо на піку", – зазначив Сергій Дубров.

"Пряники" для вакцинованих

Про перспективу загальнонаціонального локдауну в МОЗ говорять неохоче. Стримувати епідемію в уряді поки планують за рахунок адаптивного карантину, який вчергове продовжили, поки до 1 жовтня. Він дозволяє посилювати обмеження на рівні окремих регіонів і населених пунктів, якщо там погіршуються показники захворюваності.

У "червоних" зонах карантин може відрізнятися від того, який діяв раніше. У Кабміні планують ввести низку бонусів для вакцинованих українців у разі локдауну. Які саме привілеї отримають щеплені громадяни – все ще неясно. Версії, які в різний час висловлювали високопоставлені чиновники МОЗ, відрізняються.

"Немає сенсу закривати всю країну, коли, наприклад, в Рівненській області червоний рівень епіднебезпеки, а в Донецькій – зелений. Тому нічого нового в моделі немає. Єдине – є плани МОЗ і я їх підтримую: якщо будуть жорсткі обмеження в країні, то підприємства і компанії, у яких 80% щеплених співробітників, зможуть не закриватися. Таку норму вже затвердили для шкіл", – сказав Михайло Радуцький.

Михайло Радуцький (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У Спілці українських підприємців заявили, що перелік поблажок буде ширшим. В організації стверджують, що в разі локдауну керівництво МОЗ пообіцяло їм не закривати громадські заклади за умови, що туди пускатимуть тільки вакцинованих клієнтів. Для ТРЦ розроблять спеціальну систему пропуску та попереднього запису. Відвідувачі, які не пройшли курс щеплень, зможуть здати ПЛР- або експрес-тест на місці.

Частково вчора цю інформацію на брифінгу підтвердив і сам міністр охорони здоров'я. За словами Ляшка, громадські заклади зможуть працювати в "червоній" зоні, якщо у них буде щеплений колектив, а відвідувачі будуть пред'являти ковід-сертифікати.

Водночас головний санлікар ще пару тижнів тому говорив, що будь-які привілеї з'являться, коли вакцинується хоча б половина населення. За підрахунками KSE, зараз середньодобова кількість зроблених щеплень досягла показника в 132 тисячі. Але першу дозу поки отримали тільки 13% українців. І це ще один тривожний сигнал з огляду на те, що зараз вже немає проблем з доступом до вакцин, їх отримати можуть всі охочі.

З одного боку, багато досліджень показують, що щеплені люди також хворіють і можуть заражати вірусом інших. Більш того, варіант "Дельта" ще гірше піддається впливу тих препаратів, які сьогодні використовують у світі для імунізації. За словами Кузіна, індійський штам знижує сумарну ефективність вакцин у середньому на 10%.

Цим і пояснюється сплеск нових випадків інфікування в тих країнах, які в рази випереджають Україну за темпами вакцинації. Показовий у цьому контексті приклад США, де вже щеплено 50% всього населення. Там дуже чітко видно зворотну кореляцію між високим рівнем вакцинації та високим рівень захворювання, каже Павло Ковтонюк.

"Якщо взяти, наприклад, такі Штати, як Міннесота, Вашингтон, де було вакциновано 70% населення, там трішки росте рівень госпіталізації.

А от Луїзіана, Техас, Флорида та інші штати з низьким рівнем вакцинації – 30% – мають страшні спалахи та височенні випадки госпіталізації", – пояснив експерт.

Глава МОЗ Віктор Ляшко (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Вакцинація може убезпечити людину від важкого або критичного перебігу хвороби. За даними МОЗ, ризик захворіти серед невакцинованих більший майже в 8,4 рази, а бути госпіталізованим – майже в 15.

Чи буде локдаун, в тому числі і загальнонаціональний, багато в чому залежить від самих українців. Чим менше населення буде імунізовано, тим більше людей буде хворіти і потрапляти в лікарні. Це, в свою чергу, посилить тиск на медичну систему. Якщо вона не зможе витримувати навантаження, а показники захворюваності продовжать бити "антирекорди" – тоді іншого виходу, окрім як "червоні" зони і локдаун, у влади не буде.