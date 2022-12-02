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Породистий слемданк оборонця не врятував "Даллас" від поразки: момент дня в НБА

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Детройт, П'ятниця 02 грудня 2022 11:11
Породистий слемданк оборонця не врятував "Даллас" від поразки: момент дня в НБА Фото: Джош Грін загалом набрав лише 6 пунктів (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний оборонець "Даллас Маверікс" Джош Грін очолив хіт-парад найкрасивіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Волею календаря у ніч проти п'ятниці зіграли лише один поєдинок регулярного чемпіонату НБА. "Даллас" із Гріном у складі завітав у гості до "Детройт Пістонз".

Найвидовищніший епізод матчу стався на початку другої чверті. Австралієць на лінії штрафних кидків отримав передачу від Дінвідді, прорвався під щит і однією правою ефектно вгатив м'яч згори.

Старань Гріна та інших, однак, забракло для перемоги. "Маверікс" поступилися "Пістонз" в овертаймі (125:131) та залишилися за межами зони плей-офф Західної конференції асоціації. Сам атакувальний оборонець провів на паркеті 15 хвилин, за які встиг набрати 6 очок, зробив 2 підбирання і віддав 1 асист.

Хто такий Джош Грін

Уродженець Сіднея, обраний під 18-м номером драфту НБА в 2020 році.

На університетському рівні виступав за "Арізона Вайлдкетс". У листопаді 2020-го підписав контракт новачка з "Далласом" на 4 роки. Дебютував у НБА того ж року в грудні.

У складі збірної Австралії здобув бронзову медаль Олімпіади в Токіо. Молодший брат Гріна нині захищає кольори Університету Північної Арізони в Національній асоціації студентського спорту.

До слова, напередодні оборонець "Портленда" оформив найкращий момент вечора в асоціації.

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