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Породистый слэм-данк защитника не спас "Даллас" от поражения: момент дня в НБА

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Детройт, Пятница 02 декабря 2022 11:11
Породистый слэм-данк защитника не спас "Даллас" от поражения: момент дня в НБА Фото: Джош Грин в общей сложности набрал всего 6 пунктов (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий защитник "Даллас Маверикс" Джош Грин возглавил хит-парад самых красивых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Волей календаря в ночь на пятницу сыграли лишь один поединок регулярного чемпионата НБА. "Даллас" с Грином в составе пришел в гости к "Детройту Пистонс".

Самый зрелищный эпизод матча произошел в начале второй четверти. Австралиец на линии штрафных бросков получил передачу от Динвидди, прорвался под щит и одной правой эффектно ударил мяч сверху.

Стараний Грина и других, однако, не хватило для победы. "Маверикс" уступили "Пистонс" в овертайме (125:131) и остались за пределами зоны плей-офф Западной конференции ассоциации. Сам атакующий защитник провел на паркете 15 минут, за которые успел набрать 6 очков, сделал 2 подбора и отдал 1 ассист.

Кто такой Джош Грин

Уроженец Сиднея, избран под 18-м номером драфта НБА-2020.

На университетском уровне выступал за "Аризона Уайлдкэтс". В ноябре 2020 года подписал контракт новичка с "Далласом" на 4 года. Дебютировал в НБА в том же году в декабре.

В составе сборной Австралии завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Токио. Младший брат Грина в данный момент защищает цвета Университета Северной Аризоны в Национальной ассоциации студенческого спорта.

К слову, накануне защитник "Портленда" оформил лучший момент вечера в ассоциации.

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