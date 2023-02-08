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До поразки Путіна. Сунак обіцяє Україні підтримку до цьогорічної перемоги

Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Велика Британія підтримуватиме Україну доти, доки не буде забезпечена поразка "агресії" президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час візиту українського лідера Володимира Зеленського до Лондона, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Сунак пообіцяв, що Велика Британія підтримуватиме Україну до кінця. Також він погодився, що Лондон є провідним європейським союзником України в НАТО.

Як пише The Telegraph, Сунак також зазначив, що Британія підтримує Україну, щоб забезпечити її перемогу у війні вже цього року.

"Агресія Володимира Путіна жодним чином не може розглядатися як успішна, і тому ми прискорили та збільшили нашу військову підтримку України", - сказав британський прем'єр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 8 лютого прибув до Великої Британії. У ході візиту він зустрінеться з британським прем'єром Ріші Сунаком та королем Чарльзом III, а також виступить у парламенті країни-партнера.

Все, що відомо про поїздку глави держави до Великої Британії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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