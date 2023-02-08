До поражения Путина. Сунак обещает Украине поддержу до победы в этом году

Сунак пообещал, что Великобритания будет поддерживать Украину до конца. Также он согласился с тем, что Лондон является ведущим европейским союзником Украины в НАТО.

Как пишет The Telegraph, Сунак также отметил, что Британия поддерживает Украину, чтобы обеспечить ее победу в войне уже в этом году.

"Агрессия Владимира Путина никоим образом не может рассматриваться как успешная, и поэтому мы ускорили и увеличили нашу военную поддержку Украины", - сказал британский премьер.