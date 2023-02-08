RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

До поражения Путина. Сунак обещает Украине поддержу до победы в этом году

Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Великобритания будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет обеспечено поражение "агрессии" президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита украинского лидера Владимира Зеленско в Лондон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сунак пообещал, что Великобритания будет поддерживать Украину до конца. Также он согласился с тем, что Лондон является ведущим европейским союзником Украины в НАТО.

Как пишет The Telegraph, Сунак также отметил, что Британия поддерживает Украину, чтобы обеспечить ее победу в войне уже в этом году.

"Агрессия Владимира Путина никоим образом не может рассматриваться как успешная, и поэтому мы ускорили и увеличили нашу военную поддержку Украины", - сказал британский премьер.

Напомним, президент Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию. В ходе визита он встретится с британским премьером Риши Сунаком и королем Чарльзом III, а также выступит в парламенте страны-партнера.

Все что известно о поездке главы государства в Великобританию - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВойна в Украинеподдержка УкраиныРиши Сунак