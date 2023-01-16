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Поразка України у війні з Росією може стати прелюдією до Третьої світової, - Моравецький

Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Поразка України у війні, яку розв'язала Росія, може стати прелюдією до Третьої світової війни. Саме тому наша країна має отримати усю необхідну зброю від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

За його словами, зараз Польща, Німеччина та Європа опинилися в унікальній точці історії.

"На жаль, 30 років ліберального миру виявилися трьома десятиліттями ілюзії. Західна Європа занадто легко повірила, що російського ведмедя можна приручити", - сказав він.

При цьому Моравецький зазначив, що поразка України у війні проти Росії може стати прелюдією до Третьої світової війни. Тому, за його словами, немає причин блокувати підтримку України та відкладати справи на невизначений термін.

"Я закликаю уряд Німеччини діяти рішуче, постачаючи всі види зброї в Україну", - сказав він.

Прем'єр-міністр також додав, що мати справу з Росією - це все одно, що укладати угоду з дияволом.

"Це стало петлею на шиї залежних від російського газу країн. Те, що для Заходу було просто питанням невдалих бізнес-інтересів, стало питанням життя і смерті для таких країн, як Україна та Польща", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Польщі зазначали, що заяви про перемогу чи програш України можуть призвести до небезпечних наслідків.

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