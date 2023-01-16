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Поражение Украины в войне с Россией может стать прелюдией к Третьей мировой, - Моравецкий

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Поражение Украины в войне, развязанной Россией, может стать прелюдией к Третьей мировой войне. Поэтому наша страна должна получить все необходимое оружие от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

По его словам, сейчас Польша, Германия и Европа оказались в уникальной точке истории.

"К сожалению, 30 лет либерального мира оказались тремя десятилетиями иллюзии. Западная Европа слишком легко поверила, что российского медведя можно приручить", - сказал он.

При этом Моравецкий отметил, что поражение Украины в войне против России может стать прелюдией к Третьей мировой войне. Поэтому, по его словам, нет причины блокировать поддержку Украины и откладывать дела на неопределенный срок.

"Я призываю правительство Германии действовать решительно, снабжая все виды оружия в Украину", - сказал он.

Премьер-министр также добавил, что иметь дело с Россией - это все равно, что заключать соглашение с дьяволом.

"Это стало петлей на шее зависимых от российского газа стран. То, что для Запада было просто вопросом неудачных бизнес-интересов, стало вопросом жизни и смерти для таких стран как Украина и Польша", - отметил он.

Напомним, ранее в Польше отмечали, что заявления о победе или проигрыше Украины могут привести к опасным последствиям.

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