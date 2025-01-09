Поразка України обійдеться США у багато разів дорожче, ніж допомога, - доповідь

Аналіз Американського інституту підприємництва (AEI) засвідчив, що остаточний успіх вторгнення президента Володимира Путіна змінить вигляд Європи і додасть Росії сміливості погрожувати членам військового альянсу НАТО.

Згідно зі звітом, збільшення на 808 млрд доларів знадобиться США для стримування і, за необхідності, відбиття неядерного російського нападу за межами України. Ця сума змінить поточний п'ятирічний план Міністерства оборони до 2029 року з 4,4 трлн доларів до 5,2 трлн доларів, або приблизно на 165 млрд доларів більше на рік, ніж планувалося на ці роки.

У доповіді AEI основна увага приділяється передбачуваному бюджету Пентагону, "необхідному у світі, де Росія перемагає Україну, і потенційному каскадному впливу на безпеку Америки, оскільки інші супротивники роблять висновки з перемоги Росії і скорочення підтримки України світом".

"Ми доходимо висновку, що підтримка України відповідає найкращим інтересам Америки з точки зору фінансів", - йдеться в доповіді.

Обраний президент Дональд Трамп залишив відкритою можливість або збільшити допомогу Україні, або повністю припинити її як варіанти примусу Києва і Москви до врегулювання. Трамп успадкує понад 3 мільярди доларів "президентських повноважень зі скорочення", щоб витрачати в американські військові запаси для України, якщо його адміністрація вирішить це зробити. Однак він не дав жодних вказівок на те, що має намір просити Конгрес схвалити подальшу допомогу.

"Короткострокові витрати на надання допомоги Україні в захисті від російської агресії набагато менші, ніж довгострокові витрати на те, щоб дозволити Росії перемогти", - заявляє AEI у своєму аналізі.