Анализ Американского института предпринимательства (AEI) показал, что окончательный успех вторжения президента Владимира Путина изменит облик Европы и придаст России смелости угрожать членам военного альянса НАТО.

Согласно отчету, увеличение на 808 млрд долларов потребуется США для сдерживания и, при необходимости, отражения неядерного российского нападения за пределами Украины. Эта сумма изменит текущий пятилетний план Министерства обороны до 2029 года с 4,4 трлн долларов до 5,2 трлн долларов, или примерно на 165 млрд долларов больше в год, чем планировалось на эти годы.

В докладе AEI основное внимание уделяется предполагаемому бюджету Пентагона, "необходимому в мире, где Россия побеждает Украину, и потенциальному каскадному воздействию на безопасность Америки, поскольку другие противники извлекают уроки из победы России и сокращения поддержки Украины миром".

"Мы приходим к выводу, что поддержка Украины отвечает наилучшим интересам Америки с точки зрения финансов", - говорится в докладе.

Избранный президент Дональд Трамп оставил открытой возможность либо увеличить помощь Украине, либо полностью прекратить ее в качестве вариантов принуждения Киева и Москвы к урегулированию. Трамп унаследует более 3 миллиардов долларов "президентских полномочий по сокращению", чтобы расходовать в американские военные запасы для Украины, если его администрация решит это сделать. Однако он не дал никаких указаний на то, что намерен просить Конгресс одобрить дальнейшую помощь.

"Краткосрочные затраты на оказание помощи Украине в защите от российской агрессии гораздо меньше, чем долгосрочные затраты на то, чтобы позволить России победить", - заявляет AEI в своем анализе.