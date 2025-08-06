Поразка на старті: України поступилася Швейцарії у старті кваліфікації на ЧС-2027

Україна розпочала кваліфікацію до чемпіонату світу-2027

Матч відбувся 6 серпня у швейцарському місті Фрібур на арені "Site Sportif Saint-Leonard".

Українці упродовж поєдинку кілька разів виходили вперед, але втримати перевагу не вдалося.

Вирішальним став кидок Селіма Фофана менш ніж за секунду до фінального свистка - 66:64. Остання спроба української команди зрівняти рахунок завершилася хибним кидком В'ячеслава Боброва.

Отож, у поєдинку, який до останньої секунди тримав у напрузі, перемогу вирвали господарі - 66:64.

Нагадаємо, попередній цикл наша національна команда завершила невдало, втративши шанси виступити на Євробаскеті-2025. Тому новий цикл боротьби "синьо-жовті" починають вже майже з найнижчого рівня європейської кваліфікації.

Склад команди та ключові моменти

У старті на паркет вийшли Тиртишник, Ткаченко, Бобров, Кравцов і Ковляр.

Особливо активними були Ковляр і Ткаченко, які підтримували результативність у критичні моменти зустрічі.

Гра видалась дуже рівною - жодній зі сторін не вдавалося відірватися у рахунку.

Наступна гра - вже за три дні

У другому турі українці зустрінуться зі збірною Словаччини. Матч відбудеться 9 серпня о 17:00 за київським часом.

Цей поєдинок стане першим для нашої команди в статусі номінального господаря - однак домашні матчі у цьому циклі "синьо-жовті" проводитимуть у Ризі (Латвія).

Нагадаємо, що група "А" складається лише з трьох збірних: України, Швейцарії та Словаччини.

Дві кращі команди вийдуть до наступного раунду відбору, а останнє місце опуститься до нижчого дивізіону континентального рівня.

Де дивитися матчі збірної України

Усі поєдинки кваліфікації можна переглядати безкоштовно у прямому ефірі на платформі "Київстар ТВ", яка є офіційним транслятором матчів національної команди. Також трансляція доступна на YouTube-каналі FIBA.

Календар наступних матчів збірної України у групі "А" кваліфікації ЧС-2027: