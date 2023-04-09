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Поразка Росії в Україні буде найкращим способом стримування Китаю від Тайваню, - конгресмен

Фото: голова Комітету Палати представників США із закордонних справ Майкл Маккол (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: Валерія Поліщук

Якщо Росія зазнає поразки в повномасштабному вторгненні в Україну - це буде найкращим способом стримування глави Китаю Сі Цзіньпіна щодо Тайваню.

Про це заявив голова Комітету Палати представників США із закордонних справ республіканець Майкл Маккол, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю каналу NBC .

"Те, що відбувається в Україні, визначатиме те, що станеться на Тайвані і в тихоокеанському регіоні. Я вважаю, що найкращим засобом стримування президента Сі є поразка Путіна в Україні", - заявив він, відповідаючи на запитання ведучого, чи впевнений він у тому, що республіканці Палати представників США не перешкоджатимуть додатковій допомозі Україні.

Нагадаємо, напередодні Китай заявив, що під час військових навчань відпрацьовує оточення Тайваню.

У свою чергу, у США запевнили, що уважно стежать за навчаннями Китаю у Тайваню.

При цьому сьогодні під час навчань Збройні сили Китаю змоделювали точні удари по Тайваню.

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