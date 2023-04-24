Поразка Росії - гарантія нормального життя. Кулеба закликав ЄС посилити поставки ЗСУ

"Поразка Росії - це гарантія нормального життя для Європи. Нині немає жодного важливішого завдання. Для його досягнення Україні потрібно більше зброї та боєприпасів, і все це має бути доставлене якомога швидше", - заявив міністр.

Як відзначив Кулеба, найвищі шанси на перемогу має та сторона, яка володіє кращою логістикою, у зв'язку з чим ЄС повинен пришвидшити поставки нашим воїнам, щоб забезпечити визначальну перевагу України на полі бою.

"У нас спільна стратегічна мета: забезпечити мир у Європі для майбутніх поколінь. Ця мета нині залежить від швидкості ваших рішень та їхнього втілення. Давайте приберемо всі паперові стіни. Подолаємо всі процедурні перешкоди. Пришвидшимо кожен процес. Знищимо будь-які затримки на шляху між рішенням про надання зброї та її прибуттям на кордон України", - додав Кулеба під час звернення.

Зокрема міністр перелічив короткострокові, середньострокові та довгострокові військові потреби:

у короткостроковій перспективі

Більше броньованої техніки, танків, артилерійських систем, далекобійної артилерії та боєприпасів. Важливо зміцнити ППО України, інтегрувати її із сусідніми країнами ЄС, а також уможливити надання Україні бойової авіації й невідкладно розпочати навчання українських пілотів на F-16;

у середньостроковій перспективі

Збільшити пропускну здатність логістичних і ремонтних хабів, продовжити й розширити програми навчання для українських військових, збільшити обсяги виробництва боєприпасів й покрити потреби ЗСУ;

у довгостроковій перспективі

Сфокусуватись на розвитку спільної політики оборони, яка включатиме Україну як невід’ємну складову.