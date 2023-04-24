Поражение России - гарантия нормальной жизни. Кулеба призвал ЕС усилить поставки ВСУ

"Поражение России - это гарантия нормальной жизни для Европы. Сейчас нет никакой более важной задачи. Для ее достижения Украине нужно больше оружия и боеприпасов, и все это должно быть доставлено как можно скорее", - заявил министр.

Как отметил Кулеба, самые высокие шансы на победу у той стороны, которая обладает лучшей логистикой, в связи с чем ЕС должен ускорить поставки нашим воинам, чтобы обеспечить определяющее преимущество Украины на поле боя.

"У нас общая стратегическая цель: обеспечить мир в Европе для будущих поколений. Эта цель сейчас зависит от скорости ваших решений и их воплощения. Давайте уберем все бумажные стены. Преодолим все процедурные препятствия. Ускорим каждый процесс. Уничтожим любые задержки на пути между решением о предоставлении оружия и его прибытием на границу Украины", - добавил Кулеба во время обращения.

В частности, министр перечислил краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные военные нужды:

в краткосрочной перспективе

Больше бронированной техники, танков, артиллерийских систем, дальнобойной артиллерии и боеприпасов. Важно укрепить ПВО Украины, интегрировать ее с соседними странами ЕС, а также сделать возможным предоставление Украине боевой авиации и безотлагательно начать обучение украинских пилотов на F-16;

в среднесрочной перспективе

Увеличить пропускную способность логистических и ремонтных хабов, продолжить и расширить программы обучения украинских военных, увеличить объемы производства боеприпасов и покрыть потребности ВСУ;

в долгосрочной перспективе

Сосредоточиться на развитии общей политики обороны, которая будет включать Украину как неотъемлемую составляющую.