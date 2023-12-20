Поразка РФ досяжна. Міноборони Естонії представило стратегію перемоги України

Україна може виграти війну з Росією протягом наступних трьох років при збільшенні обсягів військової продукції для ЗСУ, а також нав'язуючи перспективу нестерпного рівня виснаження РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Естонії .

"У 1989 році падіння Берлінської стіни проклало шлях до "цілої, вільної та мирної" Європи - бачення, викладене президентом Джорджем Бушем-старшим кількома місяцями раніше. Перспектива, якої були позбавлені попередні покоління, згодом перетворилася на історію найбільшого успіху для сотень мільйонів європейців. Сьогодні саме це прагнення поставлено на карту в Україні", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що впасти в стан відчаю за своєю суттю легко, оскільки Росія продовжує вести жорстоку війну вже другий рік, її прагнення заподіювати й підтримувати руйнування видається нескінченним, а її військові ресурси настільки ж безмежні.

Поразка Росії досяжна

В оборонному відомстві Естонії наголошують, що перемога України і поразка Росії в цій війні досяжні.

Там вказують, що цю війну можна виграти протягом наступних трьох років або менше, коригуючи і збільшуючи обсяги військової продукції Євроатлантичної спільноти і допомогу Україні, а також нав'язуючи перспективу нестерпного рівня виснаження Росії.

"Оновлена стратегія забезпечення Збройних сил України необхідною підготовкою та військовою технікою створить умови для розгрому імперіалістичної теорії перемоги Росії. Завдяки чудовому бойовому духу України та безпрецедентній військово-технологічній перевазі й ресурсам трансатлантичної спільноти, перемога України коштуватиме набагато меншої ціни порівняно з альтернативними наслідками", - пише Міноборони Естонії.

Інвестиції в оборонну сферу зміцнять авторитет НАТО

В Естонії заявили, що прискорені та масштабні інвестиції в оборонне промислове виробництво, що має вирішальне значення для України, фундаментально сприятимуть зміцненню авторитету НАТО, спроможності й готовності забезпечувати стримування та захист євроатлантичного регіону та за його межами.

Ця військова стратегія поступиться місцем оновленому та міцному баченню миру та сили у поєднанні з відродженою Україною, яка є незалежною, суверенною, вільною в усій своїй повноті та процвітає як новий член Європейського Союзу та НАТО.

"Припинення війни Росії в Україні перемогою України та поразкою РФ є єдиним можливим першим кроком на шляху до цієї мети", - додали наприкінці.

Що раніше говорили про перемогу України

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно три основні перемоги, які стимулюватимуть її для боротьби з РФ.

Також секретар РНБО України Олексій Данілов сказав, що головним завданням українців залишається перемога і вихід на кордони 1991 року, навіть якщо це триватиме довше, ніж хотілося б.

Вчора президент Зеленський заявив, що Україна повинна продовжувати боротися, тому що чим більше Росія відступить - тим вона буде слабкішою.