Зеленський відповів, що для нього є перемогою у війні з Росією
Україна повинна продовжувати боротися, тому що чим більше Росія відступить - тим вона буде слабкішою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
У президента запитали, що для нього є перемогою у війні з Росією. Зеленський відповів, що люди поділилися.
"Хтось почав говорити "та давай тут, де ми знаходимось, це вже перемога, нас не окупували", коли ти приїжджаєш в США чи ЄС, то те, що Росія не змогла нас зруйнувати - це вже для них перемога. Я зі скепсисом до цього відношусь", - сказав він.
Україна повинна боротися далі
За словами президента, українці мають боротися.
"Бо ніхто не гарантує, що якщо ми завтра дійдемо до тієї лінії, де це навала почалася, а це надзусилля. Якщо так вийде, то як буде далі? які гарантії безпеки ми отримаємо? хто гарантує, що буде безпека з Росією? Зрозуміло, що чим більше Росія відступить - тим вона буде слабшою, починаючи з їхнього лідера і закінчуючи їхньою присутністю на міжнародних майданчиках", - сказав президент.
Президент додав, що це важливо, і треба використовувати цей час. І дай бог, щоб в України була така можливість.
Що раніше говорили про перемогу України
Нещодавно президент Зеленський заявив, що Україні необхідно три основні перемоги, які стимулюватимуть її для боротьби з РФ.
Також секретар РНБО України Олексій Данілов сказав, що головним завданням українців залишається перемога і вихід на кордони 1991 року, навіть якщо це триватиме довше, ніж хотілося б.
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