Поразка до крові. Тренеру збірної Мексики розбили голову бляшанкою: він підкорив спокоєм

65-річний тренер був головним об'єктом атаки з трибун. Мексиканські фанати "призначили" керманича збірної головним винуватцем несподіваної поразки (0:2).

Агірре після фінального свистка пішов із технічної зони, щоб привітати колегу з перемогою. Поки він ішов назустріч Рейнальдо Руері, то потрапив під шквал кинутих із трибун предметів. Одна з пивних банок влучила тренеру в голову та викликала кровотечу.

Фото: Хав'єр Агірре звик до витівок т. зв. уболівальників (Getty Images)

Однак, Агірре навіть не помітив розсічення. Він залишився незворушним і після того, як на травму вказали колеги. Досвідчений фахівець потиснув руку Руері, а пізніше на прес-конференції коротко прокоментував інцидент. "Про це навіть немає сенсу згадувати. Це футбол, а я не з тих, хто скаржиться", – резюмував тренер.

Збірна Мексики ще матиме нагоду реабілітуватися за поразку. Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги націй КОНКАКАФ відбудеться в ніч проти середи, 20 листопада. "Зелені" приймуть Гондурас у Толуці.

Хто такий Хав'єр Агірре

Уродженець Мехіко, виступав на позиції півзахисника за мексиканські "Амеріку", "Атланте", "Гвадалахару", американський "Лос-Анджелес Ацтекс", іспанську "Осасуну". У лавах збірної Мексики зіграв 59 матчів (14 голів), учасник ЧС-1986.

Тренерську діяльність розпочав у середині 90-х із "Атланте". У 1999 році зробив зимовим чемпіоном Мексики "Пачуку". Національну команду вперше очолив влітку 2001-го та сенсаційно дійшов до фіналу Копа Амеріка. У 2002-2014 рр. (із перервами) працював у чемпіонаті Іспанії з "Осасуною", мадридським "Атлетіко", "Сарагосою" та "Еспаньйолом".

Вдруге попрацював зі збірною Мексики в 2009-2010 рр. Тоді здобув на чолі національної команди "Золотий Кубок КОНКАКАФ-2009". Пізніше тренував збірну Японії, еміратську "Аль-Вахду", збірну Єгипту, іспанські "Леганес" і "Мальорку", мексиканський "Монтеррей".

На чолі "Аль-Вахди" здобув Кубок ліги та Президентський кубок ОАЕ. Виграв Лігу чемпіонів КОНКАКАФ-2021 зі "смугастими", а з "Мальоркою" дійшов до фіналу Кубка Іспанії 2023/24. Влітку цьогоріч втретє очолив Мексику.